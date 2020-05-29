У школьников Латвии заканчивается удаленный учебный год

Учебный процесс заканчивается и у учеников девятых классов, принимая во внимание отмененные централизованные экзамены, однако учебный год у них завершится 12 июня, так как те школьники, которые пожелают, смогут сдать централизованный экзамен по латышскому языку по программе нацменьшинств.

Кроме того, учебный год продолжается у учеников 12 классов. У них учебный процесс завершился 15 мая, а учебный год продлится до 7 июля.

Напомним, в этот раз решение о выдаче табелей очно школы должны принимать самостоятельно.

Министерство образования и науки напоминает, что во время режима чрезвычайной ситуации до 9 июня учебный процесс проходит дистанционно, за исключением выпускных классов, курсов и обучения для детей от пяти до шести лет. Это также относится к выдаче аттестатов, процесс должен проходить удаленно, но если необходимы бумажные документы, такие как распечатка аттестата, их можно получить в школе по предварительной договоренности.

Упомянутые ограничения касаются и торжественной выдачи аттестатов или выпускных. Если класс и учитель хотят торжественное мероприятие, его однозначно нужно отложить на более позднее время, когда в стране будет отменен режим ЧС или будут смягчены ограничения.

Однако школа самостоятельно может принять решение о выдаче аттестатов очно, если для этого будут соблюдаться все введенные в связи с Covid-19 ограничения и запреты.