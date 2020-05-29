Covid-19 в Латвии за сутки выявлен у трех человек, проведено 1427 проверок

До сих пор после Covid-19 выздоровело 745 человек, или 69,95% заболевших.

Вчера в Латвии сделано 1427 тестов на Covid-19, в целом с начала эпидемии - 106 931.

Covid-19 был подтвержден у 1064 человек, 741 выздоровел, 24 человека скончались.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 22 pacienti: 19 pacienti ar vidēji smagu, 3 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 150 pacienti. (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 29, 2020

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в больницах продолжают лечение 22 больных новым коронавирусом, в том числе у 19 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Вчера в больницу не был помещен ни один человек.