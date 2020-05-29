Пт, 29.05.2020
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Covid-19 в Латвии за сутки выявлен у трех человек, проведено 1427 проверок

ФОТО: AFP/SCANPIX

За последние сутки подтверждено три новых случая заболевания Covid-19, а четыре человека выздоровели, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

До сих пор после Covid-19 выздоровело 745 человек, или 69,95% заболевших. 

Вчера в Латвии сделано 1427 тестов на Covid-19, в целом с начала эпидемии - 106 931.

Covid-19 был подтвержден у 1064 человек, 741 выздоровел, 24 человека скончались.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в больницах продолжают лечение 22 больных новым коронавирусом, в том числе у 19 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Вчера в больницу не был помещен ни один человек. 

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