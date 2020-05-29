Пт, 29.05.2020
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Спасены пассажиры севшего на мель в Даугаве катера; из озер вытащили тела двух утонувших

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Айзкраукле в Даугаве спасены трое пассажиров севшего на мель катера, сообщает агентство LETA.

У севшего на мель катера также была утечка. Спасатели доставили на берег как людей, так и самое плавательное средство.

В свою очередь из озер в Огрском и Риебиньском краях были вытащены тела двух утонувших людей.

Таким образом, в этом году из водоемов вытащили уже 35 погибших. В прошлом году таких было 96, а в позапрошлом - 118.

Кроме того, в четверг сотрудники Пожарно-спасательной службы получили вызов в Ригу, где в подвале многоэтажного дома образовалось задымление. На месте происшествия было констатировано, что в подвале девятиэтажного дома горит мусор на площади в два квадратных метра. Пострадал один человек, его передали медикам.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 36 вызовов - 18 на тушение пожаров, 13 на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

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