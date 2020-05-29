Лучшими снайперами сезона НХЛ стали Овечкин и Пастрняк

НХЛ признала лучшими снайперами этого сезона и обладателями трофея Мориса Ришара россиянина Александра Овечкина и чеха Давида Пастрняка.
24-летний Пастрняк в этом сезоне в составе "Бостон Брюинз" в 70 матчах забросил 48 шайб и отдал 47 результативных передач.
В свою очередь 34-летний Овечкин в составе "Вашингтон Кэпиталз" в 68 матчах забросил 48 шайб и отдал 19 результативных передач.
Овечкин стал лучшим снайпером сезона третий год подряд, а всего он получил трофей Ришара в девятый раз в карьере. В свою очередь для Пастрняка это первая такая награда.
Овечкин - третий по возрасту игрок в истории НХЛ, ставший лучшим снайпером.
Стоит отметить, что Пастрняк в этом сезоне с 20 точными бросками стал и лучшим снайпером при игре в большинстве.
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