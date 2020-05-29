Пт, 29.05.2020
Сказал, что хочу, чтобы всё было официально, но клуб ответил, что здесь так не делают. У всех одинаковые договора. Евгений Казачок, экс-футболист футбольного клуба "Вентспилс"

Лучшими снайперами сезона НХЛ стали Овечкин и Пастрняк

Александр Овечкин и Давид Пастрняк

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

НХЛ признала лучшими снайперами этого сезона и обладателями трофея Мориса Ришара россиянина Александра Овечкина и чеха Давида Пастрняка.

24-летний Пастрняк в этом сезоне в составе "Бостон Брюинз" в 70 матчах забросил 48 шайб и отдал 47 результативных передач.

В свою очередь 34-летний Овечкин в составе "Вашингтон Кэпиталз"  в 68 матчах забросил 48 шайб и отдал 19 результативных передач.

Овечкин стал лучшим снайпером сезона третий год подряд, а всего он получил трофей Ришара в девятый раз в карьере. В свою очередь для Пастрняка это первая такая награда.

Овечкин - третий по возрасту игрок в истории НХЛ, ставший лучшим снайпером.

Стоит отметить, что Пастрняк в этом сезоне с 20 точными бросками стал и лучшим снайпером при игре в большинстве.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ