Пт, 29.05.2020
Я обратной дороги не дам. Я себя на колени ставить никому не позволю - я слишком гордая для таких вещей. Пускай меня посадят, но я не буду просить прощения! Марина Гаммадова, фельдшер махачкалинской скорой

"Получили мы за вас": Богомолов о священнике, венчавшем его с Собчак
Видео

Константин Богомолов

ФОТО: скриншот видео

Режиссер Константин Богомолов стал гостем программы "Вечерний Ургант". Речь зашла не только о творчестве, но и о венчании с Ксенией Собчак. Оказалось, что батюшке, который венчал досталось за церемонию.

Оказывается, о венчании родители Константина и Ксении узнали только во время росписи в ЗАГСе.

Режиссер рассказал, что потом встретил того самого батюшку: "Он как-то так грустно посмотрел на меня и сказал: "Как ваши дела?" Я говорю: "Прекрасно, замечательно. А как ваши?"". 

Оказалось, что у святого отца все было не так радужно.

"А он говорит: "Ну, получили мы за вас"", - пояснил Богомолов. 

"Получается, что Бог есть", - заметил Иван Ургант. 

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября, в пятницу. В ЗАГС пара добиралась на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Видео: Константин Богомолов на шоу "Вечерний Ургант"

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ