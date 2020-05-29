"Получили мы за вас": Богомолов о священнике, венчавшем его с Собчак
Режиссер Константин Богомолов стал гостем программы "Вечерний Ургант". Речь зашла не только о творчестве, но и о венчании с Ксенией Собчак. Оказалось, что батюшке, который венчал досталось за церемонию.
Оказывается, о венчании родители Константина и Ксении узнали только во время росписи в ЗАГСе.
Режиссер рассказал, что потом встретил того самого батюшку: "Он как-то так грустно посмотрел на меня и сказал: "Как ваши дела?" Я говорю: "Прекрасно, замечательно. А как ваши?"".
Оказалось, что у святого отца все было не так радужно.
"А он говорит: "Ну, получили мы за вас"", - пояснил Богомолов.
"Получается, что Бог есть", - заметил Иван Ургант.
Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября, в пятницу. В ЗАГС пара добиралась на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Видео: Константин Богомолов на шоу "Вечерний Ургант"
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