"Получили мы за вас": Богомолов о священнике, венчавшем его с Собчак

Оказывается, о венчании родители Константина и Ксении узнали только во время росписи в ЗАГСе.

Режиссер рассказал, что потом встретил того самого батюшку: "Он как-то так грустно посмотрел на меня и сказал: "Как ваши дела?" Я говорю: "Прекрасно, замечательно. А как ваши?"".

Оказалось, что у святого отца все было не так радужно.

"А он говорит: "Ну, получили мы за вас"", - пояснил Богомолов.

"Получается, что Бог есть", - заметил Иван Ургант.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября, в пятницу. В ЗАГС пара добиралась на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Видео: Константин Богомолов на шоу "Вечерний Ургант"