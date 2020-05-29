Фото ⟩ В алом мини с обнаженной спиной: дочка Джонни Деппа - Лили Роуз - празднует 21-летие

Знаменитая модель по такому случаю надела алое вечернее платье облегающего кроя. Наряд с голой спиной подчеркнул точеную фигуру звезды и ее осиную талию.

Волосы Лили Роуз собрала в слабый пучок, выпустив несколько прядей по бокам.

На фотографии, которую она опубликовала в Instagram, мисс Депп позирует с прикрытыми глазами. И она хороша!

21-летняя девушка знаменита своими "голыми выходами" в откровенных нарядах, однако Лили есть чем удивить и без этого.