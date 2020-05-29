Фото ⟩ В алом мини с обнаженной спиной: дочка Джонни Деппа - Лили Роуз - празднует 21-летие

27 мая дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради - Лили Роуз Депп - исполнился 21 год. Несмотря на карантин и самоизоляцию красотка смогла устроить веселый праздник. Как? Отправившись на крышу собственного дома в Париже!
Знаменитая модель по такому случаю надела алое вечернее платье облегающего кроя. Наряд с голой спиной подчеркнул точеную фигуру звезды и ее осиную талию.
Волосы Лили Роуз собрала в слабый пучок, выпустив несколько прядей по бокам.
На фотографии, которую она опубликовала в Instagram, мисс Депп позирует с прикрытыми глазами. И она хороша!
21-летняя девушка знаменита своими "голыми выходами" в откровенных нарядах, однако Лили есть чем удивить и без этого.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!