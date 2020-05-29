В мае налогов собрано на 23% меньше, чем планировалось

Служба государственных доходов (СГД) в мае до сих пор собрала налогов в государственный бюджет на 23% меньше, чем планировалось, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" гендиректор СГД Иева Яунземе.
Она добавила, что май еще не кончился.
План поступлений налога на добавленную стоимость выполнен на 75%. Хорошо выполняется план по взносам социального страхования и подоходному налогу с населения.
"Пока процент отставания невелик", - сказала Яунземе.
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