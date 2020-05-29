Пт, 29.05.2020
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Возможно, будет отменено требование самоизоляции для прибывших из части стран ЕС

Пассажир аэропорта "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В настоящее время с министрами здравоохранения других стран Балтии ведется работа над тем, чтобы отменить требование самоизоляции для прибывших из стран ЕС, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 на 100 000 населения, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, на основании решений, принятых министрами здравоохранения и иностранных дел стран Балтии, на следующее заседание правительства будет подано предложение о снятии 14-дневной самоизоляции для приезжих из стран ЕС и ЕЭЗ, где кумулятивная заболеваемость "Covid-19" за 14 дней не превышает 15 на 100 000 населения.

В ЕЭЗ входят, помимо стран Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Сейчас в Латвии требование 14-дневной изоляции распространяется на всех приезжих из-за границы, кроме приехавших из Литвы и Эстонии.

Напомним, за последние сутки подтверждено три новых случая заболевания Covid-19, а четыре человека выздоровели, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

До сих пор после Covid-19 выздоровело 745 человек, или 69,95% заболевших. 

Вчера в Латвии сделано 1427 тестов на Covid-19, в целом с начала эпидемии - 106 931.

Covid-19 был подтвержден у 1064 человек, 741 выздоровел, 24 человека скончались.

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