Пчелы, рапс и пестициды - что правда, а что нет?

Можно ли в течение дня опрыскивать рапс?

Внимание к проблеме пестицидов привлек и пчеловод Игнат Зариньш. На размещенном в Facebook видео он рассказывает, что соседский крестьянин в течение дня опрыскивал свое рапсовое поле, в результате чего погибла часть его пчел.

В течение дня, когда пчелы в рапсе, поля нельзя опрыскивать только инсектицидами, пояснил Re:Check директор департамента по защите растений Государственной службы по защите растений (VAAD) Вентс Эзерс. Это вид пестицидов, убивающий вредителей. Для пчел "душ" из инсектицидов станет смертельным, поэтому это разрешено делать только с 22 часов до 5 часов утра, когда пчелы - в ульях. В свою очередь другие химические средства для защиты растений разрешено использовать и днем, они пчелам вреда не наносят.

В ходе проверки в конкретном хозяйстве в тот же самый день погибших пчел найдено не было. Кроме того, выяснилось, что поле опрыскивалось фунгицидами, использование которых днем разрешено. Фунгициды - это пестициды, использующиеся для грибковых болезней. О том, использовались ли в опрыскивании и другие условия, продолжается проверка.

Самый громкий случай в связи с использованием инсектицидов произошел десять лет назад, когда в течение дня ими опрыскали рапсовые поля в Ауцском крае, и пчелы погибли. Позднее LA.lv писала, что предприятие получило денежный штраф за опрыскивание в неразрешенное время, а также за использование незарегистрированных в Латвии средств. Представитель VAAD Эзерс указал, что сейчас крестьянским хозяйствам за нарушение распространения, хранения и использования средств по защите растений грозит денежный штраф от 15 до 700 евро, кроме того, могут быть прекращены выплаты за площадь. В ближайшее время размер штрафов значительно вырастет.

Год Число проверок Число образцов Дела (принято решение о штрафе) 2017 1653 218 23 2018 1860 235 23 2019 1882 263 37

Год Число жалоб Из них в связи с использованием пестицидов в цветущем рапсе и пчелами Нарушения 2017 59 10 0 2018 60 7 0 2019 106 12 1

В последние годы нарушений, связанных именно с пчелами и незаконным опрыскиванием рапса в период цветения, мало. В прошлом году - один случай, в позапрошлом - тоже один.

Вредят ли фунгициды и другие пестициды пчелам?

"Не беспокойтесь, пчелы в безопасности", - так в своем материале об опрыскивании рапсовых полей по отношению к фунгицидам указывает Крестьянский Сейм. То же самое говорит Эзерс из VAAD - если пестициды использовать правильно, они пчелам не угрожают. В свою очередь Латвийский фонд природы в соцсетях уже третий год распространяет призыв не фотографироваться в рапсе и пишет: "Рапс сейчас активно опрыскивается фунгицидами, который вредит пчелам и может вызвать аллергические реакции и воспаления у людей".

Крестьянский Сейм и Латвийский фонд природы, информируя общественность, распространили радикально противоположную информацию о фунгицидах. ФОТО: Скриншот Facebook