Пчелы, рапс и пестициды - что правда, а что нет?
Цветущие рапсовые поля и желание людей в них фотографироваться возобновили в обществе дискуссию о вреде для окружающей среды используемых на них пестицидов. В социальных сетях люди делятся рассказами о том, что опрыскивание полей убивает пчел. Re:Check проанализировал, все ли популярные утверждения соответствуют правде.
Можно ли в течение дня опрыскивать рапс?
Внимание к проблеме пестицидов привлек и пчеловод Игнат Зариньш. На размещенном в Facebook видео он рассказывает, что соседский крестьянин в течение дня опрыскивал свое рапсовое поле, в результате чего погибла часть его пчел.
В течение дня, когда пчелы в рапсе, поля нельзя опрыскивать только инсектицидами, пояснил Re:Check директор департамента по защите растений Государственной службы по защите растений (VAAD) Вентс Эзерс. Это вид пестицидов, убивающий вредителей. Для пчел "душ" из инсектицидов станет смертельным, поэтому это разрешено делать только с 22 часов до 5 часов утра, когда пчелы - в ульях. В свою очередь другие химические средства для защиты растений разрешено использовать и днем, они пчелам вреда не наносят.
В ходе проверки в конкретном хозяйстве в тот же самый день погибших пчел найдено не было. Кроме того, выяснилось, что поле опрыскивалось фунгицидами, использование которых днем разрешено. Фунгициды - это пестициды, использующиеся для грибковых болезней. О том, использовались ли в опрыскивании и другие условия, продолжается проверка.
Самый громкий случай в связи с использованием инсектицидов произошел десять лет назад, когда в течение дня ими опрыскали рапсовые поля в Ауцском крае, и пчелы погибли. Позднее LA.lv писала, что предприятие получило денежный штраф за опрыскивание в неразрешенное время, а также за использование незарегистрированных в Латвии средств. Представитель VAAD Эзерс указал, что сейчас крестьянским хозяйствам за нарушение распространения, хранения и использования средств по защите растений грозит денежный штраф от 15 до 700 евро, кроме того, могут быть прекращены выплаты за площадь. В ближайшее время размер штрафов значительно вырастет.
|Год
|Число проверок
|Число образцов
|Дела (принято решение о штрафе)
|2017
|1653
|218
|23
|2018
|1860
|235
|23
|2019
|1882
|263
|37
|Год
|Число жалоб
|Из них в связи с использованием пестицидов в цветущем рапсе и пчелами
|Нарушения
|2017
|59
|10
|0
|2018
|60
|7
|0
|2019
|106
|12
|1
В последние годы нарушений, связанных именно с пчелами и незаконным опрыскиванием рапса в период цветения, мало. В прошлом году - один случай, в позапрошлом - тоже один.
Вредят ли фунгициды и другие пестициды пчелам?
"Не беспокойтесь, пчелы в безопасности", - так в своем материале об опрыскивании рапсовых полей по отношению к фунгицидам указывает Крестьянский Сейм. То же самое говорит Эзерс из VAAD - если пестициды использовать правильно, они пчелам не угрожают. В свою очередь Латвийский фонд природы в соцсетях уже третий год распространяет призыв не фотографироваться в рапсе и пишет: "Рапс сейчас активно опрыскивается фунгицидами, который вредит пчелам и может вызвать аллергические реакции и воспаления у людей".
Представитель VAAD указывает на исследования и доказательную базу, которая необходима, чтобы средство для защиты растений попало на рынок стран ЕС. В частности, ЕС их использование признал безопасным. В свою очередь руководитель совета Латвийского фонда природы Андрей Бриедис, у которого самого есть биологическое хозяйство пчел, в разговоре с Re:Check сослался на обобщение о влиянии зарегистрированных в Латвии рапсовых фунгицидов, сделанное доктором инженерных наук Яны Симановской. Оно основано на анализе Калифорнийского университета сельского хозяйства и природных ресурсов, в котором определенные фунгициды оцениваются как средне опасные для пчел и их рекомендуется не распрыскивать днем во время цветения рапса. Отдельные вещества этих фунгицидов признаны очень токсичными водными организмами, которые раздражают кожу и оставляют влияние иного вида. Бриедис также указал на проведенное в Эстонии исследование, в котором о отдельных случаях остатки пестицидов в меде превышали норму. В научной литературе находятся и другие статьи о подобных выводах, кроме того, остатки пестицидов находят не только в обработанных ими культурах, но и в диких растениях, с которых пчелы собирают нектар.
Это означает, что речь идет не о мгновенном убийстве пчел в момент опрыскивания, а о том, что остатки пестицидов в растениях влияют на пчел и из способность в долгосрочном порядке противостоять другим факторам стресса - вредителям и нехватке питательных веществ. "За последние десять лет смертность пчел выросла, и сейчас нельзя сказать, что является главной причиной. Не можем мы и сказать, что пестициды абсолютно невиновны", - говорит Бриедис.
Симановска в разговоре с Re:Check также указала на значительное снижение массы летающих насекомых в Европе за последние десятилетия. В качестве одной из причин этого упоминается интенсивное сельское хозяйство, в том числе и использование пестицидов.
Является ли рапс наиболее опрыскиваемой культурой?
Рапс - одна из наиболее обрабатываемых средствами по защите растений культур. Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что немного меньше зимнего рапса опрыскивается зимняя пшеница. Ее в Латвии растят примерно на в три раза большей площади, чем зимний рапс. Для выращивания рапса больше чем для других культур используются инсектициды.
Используют ли пестицидов все больше?
В последние годы, пусть и неравномерно, на территории Латвии объем проданных и используемых пестицидов в целом вырос - как по общему объему, так и по объему на один гектар, подтверждает VAAD. В 2012 году на один используемый в сельском хозяйстве гектар земли было продано 0,7 килограммов, в свою очередь в 2017 году - 0,77 килограммов. Постепенный рост показывают и обобщенные данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая подсчитывает средний используемый объем на один гектар земли.
Из-за климата в Латвии пестициды используют в неполные три раза меньше, чем в среднем в странах Евросоюза, и в шесть раз меньше, чем в Бельгии и Нидерландах. Однако минимум в 2018 год в Латвии было продано больше пестицидов, чем в Литве и Эстонии.
Нужно добавить, что Еврокомиссия разработала предложение до 2030 года снизить использование пестицидов на 50%. По этому предложению еще должны договориться правительства стран-участниц, которым предстоит разработать нормативы.
Два года назад страны-участницы решили полностью запретить использовать на полях вредных для пчел неоникотиноидные препараты, признав, что эти средства по защите растений уничтожают пчел и других опылителей. Новостной архив свидетельствует, что подготовленная изначально Министерством земледелия позиция Латвии предусматривала не поддерживать ограничения вопреки позиции Латвийского фонда природы и Латвийского общества пчеловодов.
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