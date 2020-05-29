За сутки в ДТП пострадали пять велосипедистов

В четверг зарегистрировано 112 автоаварий, в том числе восемь с пострадавшими. Все пять пострадавших велосипедистов получили травмы в Рижском регионе.

Составлен 451 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 185 о превышении скорости, один за агрессивное вождение, четыре за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один - в состоянии наркотического опьянения.