Пт, 29.05.2020
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За сутки в ДТП пострадали пять велосипедистов

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ФОТО: Edijs PÄlens / LETA

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек, в том числе пять велосипедистов, сообщили агентству LETA в Госполиции. 

В четверг зарегистрировано 112 автоаварий, в том числе восемь с пострадавшими. Все пять пострадавших велосипедистов получили травмы в Рижском регионе.

Составлен 451 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 185 о превышении скорости, один за агрессивное вождение, четыре за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один - в состоянии наркотического опьянения.

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