Пт, 29.05.2020
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airBaltic в июле предложит новые виды билетов

Самолет airBaltic

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В июле 2020 года латвийская авиакомпания airBaltic предложит новые виды билетов. Пассажиры смогут выбирать между билетами Green, Green Plus, Green Classic или Бизнес-класса, лучше приспособленными к нуждам каждого путешественника, сообщили RUS TVNET в компании.

airBaltic усовершенствовал виды билетов Green и Green Classic, которые известны сейчас как Основной и Premium.

Из-за спроса пассажиров airBaltic будет предлагать новый вид билетов – Green Plus, который подходит тем, кто ищет низкие цены, но кому нужна и зарегистрированная единица багажа, включенная в бронирование. 

Предложение билетов Бизнес-класса обеспечит те же преимущества, которые были доступны и раньше, в том числе услуги более высокого уровня в аэропорту, в помещениях для отдыха, питание и напитки во время полета, полную гибкость и другие удобства на протяжении всего путешествия.

Дополнительно к этому, чтобы облегчить для пассажиров airBaltic опыт путешествий, авиакомпания на большинстве маршрутов уменьшила до 25% цены за единицу зарегистрированного багажа.

К пассажирам, которые уже сделали бронирование, будут применяться условия и улучшения нового вида билетов. 

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