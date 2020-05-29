Covid-19 у соседей: в Литве - шесть случаев, в Эстонии - еще одна смерть

Литва

За сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1662, сообщил в понедельник Минздрав.

Все еще больны 370 человек, выздоровело 1216. От коронавируса умерло в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проверено 6109 пробы на коронавирус, общее их число составляет 294 091.

Эстония

За последние сутки в Эстонии от короновируса вновь умер человек, за сутки добавились 8 позитивных тестов на COVID-19.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 997 первичных теста на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 8 из них, то есть 0,8 процента, сообщил в пятницу утром департамент здоровья.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 31 пациенту, на искусственной вентиляции легких не было никого. За сутки выявлен один новый заболевший. Из больниц на сегодня выписаны в общей сложности 329 человек, завершен 341 случай заболевания.

В течение минувших суток от коронавируса скончалась Пяярнуской больнице 80-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 67 человек.

По состоянию на пятницу выздоровели 1610 человек, у 1246 (77,4 процентов) из них история болезни закрыта, у 364 (22,6 процента) позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Всего в Эстонии сделано более почти 82 000 первичных тестов, из них 1859, то есть 2,3 процента дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

Россия

В России за сутки зарегистрировано 8572 новых случая заражения Covid-19. Общее число инфицированных теперь составляет 387 623 человек, пишет "Медуза".

За прошедшие сутки умерли еще 232 пациента c Covid-19, а всего - 4374 человека.

Число перенесших коронавирус и выздоровевших пациентов увеличилось до 159 257 человек.