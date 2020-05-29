В Литве спустя десять лет начала расти смертность от алкоголя

В прошлом году хотя бы один диагноз, напрямую связанные с употреблением алкоголя был зарегистрирован у 24 тыс. лиц. Всего на 100 тыс. жителей пришлось 858 болеющих (в 2018 году – 863).

Данные также свидетельствуют о том, что последовательно сокращавшееся с 2011 года количество смертей от потребления алкоголя в прошлом году вновь выросло: в прошлом году от болезней, напрямую связанных с употреблением алкоголя в прошлом году скончались 544 человека – на 37, или почти на 7% больше, чем в 2018 году. На 100 тыс. жителей пришлось немногим более 19 смертей. В 2018-ом году этот показатель составил 18,1.

Как говорится в сообщении департамента, четверо из десяти скончавшихся страдали от болезней печени, почти у четверти было диагностировано алкогольное отравление, почти у каждого восьмого – нарушения сердечной деятельности (алкогольная кардиомиопатия).

По предварительным данным, смертность мужчин от болезней, связанных с алкоголем, в 3,5 раза превысила показатели среди женщин, а более высокой смертность на 100 тыс. жителей была в сельских местностях по сравнению с городом – соответственно 23 и 18.

Чаще всего в прошлом году регистрировалась алкогольная зависимость (611,5 случаев на 100 тыс. жителей), токсичное воздействие алкоголя (161 случай) и алкогольный психоз (почти 94 случая).

По сравнению с 2018 годом сократилось количество смертей от токсичного воздействия алкоголя – на 5%, а количество случаев алкогольной зависимости выросло на 2%.