Думпис: больницы продолжат работать в режиме повышенной готовности

Он добавил, что остро встала также проблема помещений, и с этим нужно считаться, планируя новые смягчения ограничений.

"С этим нужно считаться, принимая новые послабления", - пояснил Думпис.

Напомним, в Латвии в связи с распространением Covid-19 до 9 июня объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пока что его продлевать не планируется, однако сохранятся отдельные ограничения. В то же время ведутся дискуссии об облегчении действующих ограничений.

Ранее руководитель Центра кардиохирургии больницы им. Паула Страдиня Петерис Страдиньш в интервью журналу Ir рассказал, что здания и помещения Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня совершенно не предусмотрены для ситуации пандемии, они и в нормальных условиях не были предусмотрены для современной медицины.

По словам Страдиня, в Центре кардиохирургии есть палаты, где после операций на сердце находится по шесть пациентов, потому что разместить в палатах меньшее количество больных нет возможности.

"Это не нормально - как с психологической, так и с медицинской, технической точки зрения. Нет дистанции, нет необходимой вентиляции. Нет элементарных, соответствующих современным требованиям условий", - выражает негодование медик.

Он подчеркивает, что трудно обеспечить условия, необходимые во время пандемии, особенно в корпусах, которые находятся "практически в состоянии развалин".

"Мы переходим на меньшее число коек в палатах, пытаемся сделать все, что можем", - рассказывает врач.

Страдиньш подчеркивает, что у больницы есть новый, отвечающий требованиям современной медицины полукорпус, в котором находится амбулаторная часть больницы и отделения внутренних болезней.

Однако отделения неотложной помощи, хирургии, кардиологии и многие другие, по словам Страдиньша, находятся в абсолютно неподходящих помещениях.

Он подчеркивает, что строительство в больнице им. Страдиня непростительно затянулось, а кризис не ускорил процесс. Медик подчеркивает, что даже после окончания строительства корпуса "А" третья часть больницы все еще останется в старых зданиях.