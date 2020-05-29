С 1 января снизятся тарифы на природный газ

SPRK приняла решение о том, что Latvijas Gāze будет применять тарифы для домохозяйств в соответствии с актуальной рыночной ценой на природный газ.

Ожидается, что благодаря низкий рыночной цене на природный газ тарифы для домохозяйств во втором полугодии этого года продолжат снижаться.

По словам председателя SPRK Роланда Ирклиса, по сравнению с первым кварталом 2019 года в этом году цена природного газа для домохозяйств уменьшилась на 18%. "Это хорошие новости для любого домохозяйства, которое использует природный газ как для приготовления еды, так и для отопления", - сказал Ирклис.