Кризис Covid-19: ВВП Латвии уменьшился впервые за годы

По сравнению с предыдущим кварталом по сезонно и календарно выровненным данным ВВП уменьшился на 2,9%.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале составлял 6,8 млрд евро.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве в первом квартале был прирост продукции на 1,7%.

Благоприятные погодные условия способствовали развитию в добывающей промышленности и разработке карьеров, где прирост составил 8,8%, в том числе в разработке карьеров - 48,1%, в добыче и переработке торфа - 2,8%.

В первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019-го в обрабатывающей промышленности был спад на 1,2%. Спад зафиксирован в 11 из 22 отраслей, в том числе в крупнейшей отрасли - деревообработке - он составил 1,9%.

Спад в ремонте и установке оборудования составил 19,3%, в производстве неклассифицированного оборудования, механизмов и станков - 11,3%, в производстве одежды - 11%.

Рост был в производстве продуктов питания - на 2,6%, в производстве изделий из неметаллических минералов - на 6,1%, в производстве готовых металлических изделий - на 2,9%, в производстве компьютеров, электро- и оптического оборудования - на 3,7%.

В снабжении электроэнергией, газом, отоплением и кондиционировании воздуха спад составил в первом квартале 2,2%. Из-за нехарактерно теплой погоды существенно уменьшилась подача природного газа.

В строительстве прирост составил 14,9%, в розничной торговле - 2,6%, в отрасли транспорта и хранения был спад на 9,6%, в отрасли гостеприимства и общественном питании -на 6,8%.

В отрасли ИТ-услуг спад составил 6,3%, в отрасли финансов и страхования - 4,6%.

В первом квартале 2020 года расходы в конечном потреблении домохозяйств уменьшились на 4,5%, в том числе под влиянием кризиса Covid-19 расходы на транспорт упали на 9,1%, на отдых и культуру - на 15,3%. Вместе с тем на 1,5% выросли расходы домохозяйств на жилье.