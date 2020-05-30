Звезда недели ⟩ Никита Ефремов - человек-батарейка, который любит кошек и слишком умен для артиста

30 мая Никите исполнилось 32 года. Его отец - Михаил Ефремов, а дед - легендарный артист Олег Ефремов. Мать актера - филолог Ася Воробьева.

Лауреат российской ежегодной премии "Золотой лист - 2009". Наибольшую популярность приобрел после съемок в таких фильмах и сериалах, как "Лондонград", "Тихий дон", "Оттепель", "Куприн. Поединок", "Тетушки", "Восьмидесятые" и другие.

Никита Ефремов вспоминает, что у него было счастливое детство, которое он проводил с бабушкой в деревне под Воронежом.

"Детство было наполненным природой. Счастливым..." - признался он в программе "Мой герой".

Проблем с коммуникацией у него никогда не было. Он мог легко пойти на контакт и найти себе друзей.

Никита признался, что, когда отец покинул их семью, воспитание будущего мужчины легло на плечи мамы и бабушки. Для которых, с его слов, это были "священные мучения".

Никита Ефремов ФОТО: скриншот видео

Коллега Ефремова Никита Панфилов в разговоре с журналистами отметил, что у него невероятная работоспособность.

"Он приходит и заряжает всех вокруг. Человек-батарейка... Он вечно в творчестве и поиске. Даже если это не касается работы. Человек-игра...

Он актер своего папы и деда... Видно, как он разговаривает, как двигается. Он человек с багажом... Если он так продолжит работать, то станет лучшим из актеров в России", - считает Панфилов.

Сам Никита признается, что когда ему нравится что-то делать, то он это делает на совесть, но если ему скучно, то он уже не сильно старается. Для учебы ему хватало получать 3 и 4 балла, и это было для него хорошо. Решение стать актером пришло к нему в 17 лет и было очень спонтанным.

Режиссер Оксана Карас в беседе с журналистами программы "Мой герой" отметила, что Никита - это очень умный человек. Даже слишком умный для артиста.

"Интеллектуал, начитанный, рефлексирующий, у него много вопросов к себе. Он - самоед и сложно устроенный персонаж... Чаще всего кризисы в его жизни происходят внутри него..." - объясняет она.

Когда Никита пришел в театральное училище, то он думал, что все уже знает, а окружающие должны "встать на коленки и сказать: "Никита - ты бог"". Тем не менее он быстро понял, что это совсем не так. Ефремов благодарен Константину Райкину, что он его не выгнал. Сейчас он уже понимает, что тогда делал не так.

Никита отмечает, что у него до сих пор есть комплексы и он еще учится принимать похвалу.