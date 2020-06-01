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«Хотелось выучить английский, чтобы иметь возможность устроиться на более высокооплачиваемую работу. Я готовилась к длительной учебе и трудным заданиям по грамматике, но была приятно поражена тем, как сегодня проходит онлайн-обучение», — рассказывает медсестра Галина Богданова (52), освоившая английский язык дома за две недели.

Прочитайте интервью и узнайте, как и вы можете начать говорить по-английски всего за несколько дней, и какие возможности это открывает!

– Вы раньше изучали английский язык?

– Английский язык я учила в средней школе, а это было давно, и всего каких-то два урока в неделю, да и методики тогда были совсем другие. И что из тех знаний могло сохраниться в памяти к пятидесяти двум годам, если в повседневной жизни не было возможности применять язык?! Из уроков английского я помню столько же, сколько из химии или физики (смеется)!

– Что побудило Вас начать изучать английский язык по швейцарскому методу?

– Не секрет, что многие медицинские работники отправляются работать за границу. Именно коллеги и рассказали мне про швейцарский метод изучения языка, который они использовали для поисков более хорошей работы. Сначала не верилось, что в возрасте уже за сорок можно так быстро достичь результата. Помню, какие у нас возникали сложности, если в отделение поступал иностранный пациент. Однако совсем скоро я услышала, что коллеги переходят на английский в общении с иностранцами, только я, к сожалению, ничего не понимала.

– Как проходило обучение?

– Я зарегистрировалась на рекомендованном коллегами сайте Swisslanguages.com и смогла начать учебу. Меня поразило, что это было совсем иначе, чем в школе. Я даже представить себе не могла, что изучать язык можно так легко. Само обучение — как игра: сиди, нажимай клавиши и осваивай новые слова. Постепенно увеличился мой словарный запас, и главное, что каждый день я могла учиться столько, сколько хотела. Это не дорогие языковые курсы, которые при моей посменной работе я не могла бы позволить себе ни по времени, ни по средствам. При этом дается гарантия — если не удастся выучить, получишь уплаченные деньги обратно. Я сама могла выбирать, в какое время заниматься, какой объем учить, повторять или брать что-то новое. Да, как и все мы, я тоже в начале стеснялась своих ошибок или не столь хорошего произношения. Но, обучаясь по швейцарскому методу, все, что я говорила, слышали только я и мой компьютер.

– Как Вы оцениваете свой английский спустя 2 недели?

– Кажется, что в эти две недели я говорила по-английски больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Могу ясно выразить свою мысль простыми предложениями. В больнице было несколько иностранных пациентов, и в какой-то момент я вдруг осознала, что понимаю, о чем они меня спрашивают, отвечаю, и они тоже меня понимают! Даже дополнительно их навестила, чтобы снова пообщаться. Для моих детей тоже был большой сюрприз, когда они говорили по-английски, думая, что я ничего не понимаю, а я внезапно включилась в разговор! Сейчас особое время во всем мире в связи с коронавирусом, и у меня тоже есть родственники и друзья, которые во время чрезвычайной ситуации остались за границей. Для меня очень важно, что всю самую свежую информацию о том, что происходит в странах, где они живут, я теперь могу прочесть и по-английски, и быть в курсе событий.

– Что бы Вы порекомендовали людям, которые еще не говорят по-английски?

– Эти несколько недель, которые следует оставаться дома, — отличная возможность, чтобы сделать что-то стоящее. Что может быть лучше, чем освоить новый язык, не выходя из дома?! Сейчас мы даже не можем представить, каким будет мир после вируса, поэтому новые и ценные навыки на рынке труда особенно важны. Это как подушка безопасности, позволяющая в любое время работать из дома на любого работодателя, ведь неизвестно, сколько продлится эта ситуация. Швейцарский метод прост, и, главное, очень удобен в использовании. Вы сможете изучать язык в удобное для вас время и там, где вам удобно. Попробуйте, и вы тоже заговорите по-английски всего за несколько дней.