Рижское "Динамо" близко к подписанию контракта с нападающим сборной Словакии

Рижское "Динамо" близко к подписанию контракта с центральным нападающим сборной Словакии Мареком Заграпаном, свидетельствует имеющаяся в распоряжении портала TVNET информация.
33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб "Попрад", выступающий в высшей лиге Словакии.
В прошлом сезоне он в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативных передачи.
С 2009 по 2011 год словак играл и в КХЛ - один сезон он выступал за череповецкую "Северсталь", а затем за ханты-мансийскую "Югру".
За время своей карьеры Заграпан играл в клубах Чехии, Канады, США, Финляндии, Австрии и Швейцарии.
В составе сборной Словакии хоккеист выступал на чемпионате мира 2010 года, где в шести матчах забросил две шайбы. В последние годы он помогал сборной на проверочных турнирах во время сезона.
В рижском "Динамо" до сих пор нет ясности о доступном на следующий сезон финансировании, поэтому с несколькими хоккеистами достигнута устная договоренность.
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