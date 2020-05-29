Рижское "Динамо" близко к подписанию контракта с нападающим сборной Словакии

33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб "Попрад", выступающий в высшей лиге Словакии.

В прошлом сезоне он в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативных передачи.

С 2009 по 2011 год словак играл и в КХЛ - один сезон он выступал за череповецкую "Северсталь", а затем за ханты-мансийскую "Югру".

За время своей карьеры Заграпан играл в клубах Чехии, Канады, США, Финляндии, Австрии и Швейцарии.

В составе сборной Словакии хоккеист выступал на чемпионате мира 2010 года, где в шести матчах забросил две шайбы. В последние годы он помогал сборной на проверочных турнирах во время сезона.

В рижском "Динамо" до сих пор нет ясности о доступном на следующий сезон финансировании, поэтому с несколькими хоккеистами достигнута устная договоренность.