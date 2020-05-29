Фото и видео ⟩ Убийство афроамериканца в Миннеаполисе вызвало беспорядки

Губернатор отметил, что мирные акции протеста по-прежнему разрешены, однако беспорядки создают угрозу и для мирных демонстрантов. В ночь на 28 мая по Миннеаполису прокатилась волна погромов, которая продолжилась в ночь на 29 мая. Разъяренные протестующие ворвались в один из полицейских участков и устроили там несколько пожаров. Участок был эвакуирован. Перед зданием демонстранты скандировали: "Нет справедливости – нет мира!"

Волна беспорядков поднялась после жестокого убийства белыми полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

На видео, выложенном в соцсетях, видно, как белый полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте Флойда, который молит о помощи и кричит, что не может дышать. Вскоре после задержания Джордж Флойд скончался в больнице.

Галерея: Беспорядки в Миннеаполисе

Полицейские уволены

Четверо белых полицейских, причастных к задержанию Флойда, уволены, однако никто из них пока не задержан. В их отношении также не выдвинуто каких-либо обвинений. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай сообщил, что расследование ведет ФБР. "Быть черным в Америке не должно быть смертным приговором", - подчеркнул он.