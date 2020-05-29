Выборы в Рижскую думу: задекларироваться в столице необходимо до воскресенья

Согласно опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии информации, право принять участие в выборах в Рижскую думу имеют совершеннолетние граждане Латвии и других стран Европейского союза, зарегистрированное место жительства которых на 31 мая этого года будет в Риге.

Кроме того, голосовать на выборах смогут граждане, не задекларированные в Риге, но владеющие недвижимым имуществом в столице.

Чтобы иметь возможность голосовать на выборах, они должны будут с 30 июля по 15 августа зарегистрироваться для голосования, используя электронную услугу Управления по делам гражданства и миграции для смены участка или подав заявку в рижском учреждении по декларированию места жительства очно.

Партии должны будут подать списки кандидатов для участия в выборах с 14 июля по 20 июля.

Если изначально присвоенный участок для голосования оказывается неподходящим для избирателя, с 30 июля до 15 августа его можно будет поменять на любой другой участок, используя электронную услугу Управления по делам гражданства и миграции для смены участка или подав заявку в учреждении по декларированию места жительства очно.

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в субботу, 29 августа, с 7:00 до 22:00. В период предварительного голосования участки будут открыты в различное время. В среду, 26 августа, они будут работать с 17:00 до 20:00, в четверг - с 9:00 до 12:00, а в пятницу - с 10:00 до 16:00.