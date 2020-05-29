Во время карантина богатые уезжают из России. В том числе в Латвию

В этом выпуске:

В Москве второй день проходят одиночные пикеты в защиту журналиста Ильи Азара. Полиция утверждает - протесты незаконны из-за режима самоизоляции.

Богатые уезжают из России. В стране во время карантина вырос спрос на бизнес-джеты. В лидерах испанское побережье, Австрия, Латвия и Кипр. Сколько стоит билет на чартер и на каких основаниях можно покинуть Россию?

В США сожгли полицейский участок. Массовые беспорядки в Миннеаполисе продолжаются четвертые сутки. Он начались после грубого задержания и смерти афроамериканца. В город ввели Национальную гвардию.

Богатые уезжают из России. В том числе в Латвию

Расследование Reuters выявило, что в марте, несмотря на то, что Россия приостановила регулярные и коммерческие чартерные полеты, между Москвой и Европой было выполнено 250 рейсов на 80 бизнес-джетах.

В мае частота рейсов вновь выросла до 107. Самые популярные направления - испанское побережье, Австрия, Латвия и Кипр.

Стоимость одного такого перелета составляет от 16 000 до 25 000 евро. Улететь за один раз могут от одного до 13 человек.

Отмечается, что одной из причин может быть то, что россияне возвращают детей в европейские школы, которые открываются после карантина.

По словам авиаобозревателя Анастасии Дагаевой, для таких перелетов должны быть веские основания и разрешения на полет. Если в обычных условиях для бизнес-джетов это была лишь формальность, то сейчас процедура проверки обоснованности рейса весьма тщательна.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 29.05.2020

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