Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает

Молодежь не боится создавать семьи в Беларуси

Свою подпись за выдвижение Лукашенко на шестой срок уже поставила и 22-летняя Анна Занкевич. Сейчас она работает ведущим специалистом в "Белой Руси" (Республиканское общественное объединение, среди прочего занимается сбором подписей за выдвижение Лукашенко. - Ред.), куда попала по распределению, и занимается проектной деятельностью и международным сотрудничеством. И хотя девушка никогда не была общественной активисткой, политика ее всегда интересовала.

Анна Занкевич ФОТО: DW/A.Boguslawskaja

Занкевич говорит, что поддерживает курс президент на стабильное развитие страны и, как и Егор Макаревич, отмечает социальную составляющую политики Лукашенко: "Я училась в университете бесплатно, могла реализовывать себя везде, где хотела. Мне комфортно жить, и я еще не столкнулась с трудностями или невозможностью в достижении чего-то".

Кроме того, Анна указывает, что в Беларуси она может спокойно завести семью: "Как девушка, я рада, что у нас обалденные социальные выплаты, есть оплачиваемый декретный отпуск. Я понимаю, что могу спокойно рожать, ведь у нас низкая младенческая и материнская смертность". На вопрос DW, может ли молодая мама в Беларуси позволить себе достойную жизнь на пособие, находясь в декретном отпуске, Занкевич согласилась, что такая проблема есть, если мама растит ребенка одна. "Но если мы говорим о полной благополучной семье, в которой работает муж, то проблемы такой нет", - полагает девушка.

Вместе с тем Анна признает, что определенные проблемы в белорусской экономике сохраняются, но оговаривается, что сама не экономист и подробно об этом рассказать не может. А вот пребывание Александра Лукашенко при власти уже более четверти века Занкевич проблемой не считает: "Дело не в несменяемости, а в эффективности. В той же Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) с 2005 года при власти. Если ее поддерживают - почему нет?".

Несколько раз Анна Занкевич была членом участковой избирательной комиссии на выборах и в связи с этим заверила DW, что процесс был демократичным и фальсификаций лично она не увидела. За выборами в этом году девушка следит, но желания присмотреться к другим потенциальным кандидатам в президенты у нее пока не возникло: "Не то, чтобы у меня розовые очки, просто, на мой взгляд, все в рамках комфорта. Хотя, может, через 10 лет я буду по-другому говорить, когда столкнусь с какими-то трудностями".

"Главная заслуга Лукашенко - независимая Беларусь"

Свою поддержку Александру Лукашенко 23-летний Дмитрий часто высказывает публично. Он снимает короткие видео, в которых защищает курс действующего президента, и размещает их в социальной сети TikTok. Однако именно из-за такой своей активности Дмитрий не захотел назвать свою фамилию и место работы. "Многие люди агрессивно настроены по отношению ко мне из-за политических убеждений", - пояснил видеоблогер.