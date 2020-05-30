600 евро за комментарий в Facebook: больница пытается наказать женщину за оскорбление медиков

"Сейчас я буду искать доказательства. Раз я их обвиняю, я должна теперь это как-то аргументировать", - добавляет Любовь Кузьмина.

Сама Любовь Кузьмина попадала в Нарвскую больницу не раз. По ее словам, был и позитивный, и негативный опыт. Но особенной была ситуация, когда полуторагодовалому сыну Кузьминой медики долго не могли поставить катетер. Женщину из кабинета выгнали, а ребенка жестко зафиксировали и нанесли травмы. Ребенку сейчас восемь лет, у него диагноз "аутизм", и после этого инцидента он не разговаривает.

"В последний раз я слышала от него слово "мама" именно в больнице, в Детском отделении, когда он орал", - рассказывает Любовь Кузьмина.

Ее заявление, что выживание пациента зависит от смены - результат собственного опыта, когда врачи обнаружили заболевание, требующее срочной операции, во время второго обследования. Остальные эмоциональные обвинения - со слов других людей.

Любовь отмечает, что сотрудники больницы с ней напрямую не связывались. И когда она получила письмо от адвокатов, которое не поняла из-за плохого знания эстонского, обсудить ситуацию в больнице тоже не удалось. Юрист, с которым консультировалась Любовь, считает, что обещанный штраф в 5-10 тысяч - это фантастическая цифра, призванная просто напугать ее.

"Ну, хорошо, будем судиться", - говорит она.

Сложности опровержения

Статью Rus.Postimees обсуждали на разных площадках. Так, Любовь Кузьмина опубликовала свой комментарий в Facebook, на странице, которая принадлежит нарвскому порталу Seti.ee.

"Адвокаты больницы к нам не обращались, и обязанности публиковать чьи-либо извинения в данном случае у нас нет, - рассказал владелец страницы Роман Грибов. - Мы, конечно, следим за порядком в комментариях по мере своих сил и возможностей, но отвечать за них должен Facebook, это ведь его территория".

Технически, сама Любовь Кузьмина могла бы опубликовать опровержение в качестве комментария под своим комментарием. Но речь идет о посте, последний комментарий под которым появился 19 недель назад. То есть, в данном случае опровержение никто не увидел бы.

Юридические расходы как "досудебный штраф"

В начале мая до суда в Нарве дошло весьма похожее дело. Некоммерческое объединение "Лад", которое помогает детям-инвалидам, пожаловалось на Михаила Паньшина. В прессе в предыдущие месяцы активно обсуждалась судьба детского центра "Матвейка", который также занимается с больными детьми. "Матвейка", в отличие от "Лада" не получил городское финансирование.

Михаил Паньшин, комментируя одну из статей, призвал обратить внимание, кто входит в руководство "Лада" (один из членов правления - Елена Пахомова, депутат, председатель комиссии, наиболее влиятельной при принятии городского бюджета).

Михаил написал, что "Матвейка" не хочет получать финансирование за откат. Другой комментатор - Наталья - уточнила, не намекает ли он на откаты в "Ладе". Михаил заявил, что он прямо об этом говорит.

Адвокат "Лада" предложил Михаилу Паньшину удалить комментарий, извиниться и заплатить 900 евро в качестве компенсации расходов, которые "Лад" понес на юридические услуги. Михаил согласился со всем, кроме выплаты денег, сообщив, что его материальное положение просто не позволяет заплатить такую сумму.

Кроме того, он считает, что его могли бы сразу попросить удалить комментарий, и огромные расходы на адвоката просто не возникли бы.

Михаил Паньшин уверен, что на комментарий с обвинением его намеренно спровоцировали. Наталья, с которой он вступил в дискуссию, оказалась либо родственницей, либо подругой семьи Елены Пахомовой.

Елена Пахомова подтвердила корреспонденту, что они действительно знакомы с Натальей, но это, по ее словам, никак не оправдывает клевету. Депутат считает, что комментатора нужно наказать за клевету, причем, желательно, возложив на него не только юридические расходы, но и более серьезную компенсацию за моральный ущерб. Поскольку договориться до суда и компенсировать 900 евро Михаил Паньшин отказался, решение остается за судьей.