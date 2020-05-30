Сб, 30.05.2020
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Видео ⟩ Прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытании

ФОТО: NASA TV

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компании SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика в штате Техас. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на сайт Spaceflight Now.

"Прототип Starship взорвался на Юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor", - говорится в сообщении. Испытание проводилось в пятницу вечером по латвийскому времени.

По имеющимся данным, взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он намного больше по массе и размеру, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, за которым в 2024 году должен последовать пилотируемый полёт.

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