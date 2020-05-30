Сб, 30.05.2020
Сказал, что хочу, чтобы всё было официально, но клуб ответил, что здесь так не делают. У всех одинаковые договора. Евгений Казачок, экс-футболист футбольного клуба "Вентспилс"

25-летний футболист из Боливии, его отец и дядя скончались от Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: POOL/REUTERS

25-летний футболист Дейберт Франс Роман Гузман скончался от коронавируса. По информации The Sun, спортсмен выступал за команду университета Тринидада, который играет в одном из низших дивизионов чемпионата Боливии.

О трагическом событии также сообщает пресс-служба Федерации футбола Боливии (FBF) на странице в Twitter.

Covid-19 также унес жизнь его отца Белизарио Романа, который ранее был президентом клуба, и дяди Кармело Романа, занимавшего должность менеджера местного клуба "Депортиво".

Вся семья проживала в Бени - районе Боливии, в котором зафиксирована самая сложная эпидемиологическая обстановка в стране.

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