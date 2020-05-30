Как за неделю изменились цены на топливо

В Риге и Таллинне на минувшей рабочей неделе цены на бензин выросли, а в Вильнюсе не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA
- В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 5,7% - до 1,054 евро за литр, дизельное топливо - на 4,3% - до 0,964 евро за литр.
- В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо не изменились и составили соответственно 0,935 и 0,835 евро за литр.
- В Таллинне на АЗС Circle K 95-й бензин подорожал на 2,6% - до 1,179 евро за литр, цена дизельного топлива не изменились - 0,999 евро за литр.
Цена автогаза в Риге осталась прежней - 0,465 евро за литр, в Вильнюсе она выросла на 4,4% - до 0,479 евро, а в Таллинне снизилась на 1,1% - до 0,56 евро за литр.
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