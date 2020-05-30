Сб, 30.05.2020
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Видео ⟩ Звезды "Папиных дочек" впервые раскрыли причины закрытия сериала

ФОТО: https://www.instagram.com/liza_arzamasova//melnikovadsh коллаж RUS TVNET

Сериал "Папины дочки" был одним из телехитов в середине 2000-х. Популярность молодых актрис была столь велика, что поклонники следили за ними и на экране, и в жизни. Исполнительницы главных ролей - Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова - провели прямой эфир, в котором рассказали о причинах закрытия ситкома. 

Напомним, что на экраны сериал вышел в 2007 году. Это была история многодетного отца - психолога Сергея Васнецова, который воспитывал пятерых дочек: Машу, Дашу, Женю, Галину Сергеевну и, конечно, же, Пуговку. Ситком просуществовал 20 сезонов. 

Финал у сериала был открытым. До сих пор поклонники ждут продолжения или полнометражного фильма. 

Актрисы Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) и Дарья Мельникова (Женя) решили раскрыть истинные причины закрытия сериала. 

В прямом эфире девушки обсудили возможность возобновления съемок. 

"Это была 412-я серия. В "Папиных дочках" несколько раз был предполагаемый конец. Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории, и нам уже не узнать, почему так резко оборвался проект", - сказала Арзамасова.

Она предполагает, что, возможно, это был финансовый вопрос, а может быть - что-то другое.

Мельникова же считает, что сериал надо было рано или поздно завершить. Ведь все основные сюжетные линии были исчерпаны. 

"Я помню, как мы снимали последние серии. Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи", - рассуждает Дарья.

Это были уже совсем другие истории, не совсем то, с чего сериал начинался и о чем задумывался. 

Лиза указывает, что их киносемья и герои так полюбились зрителям, что им даже сейчас было бы интересно узнать, как сложились жизни девочек. 

Арзамасова и Мельникова искренне восхитились тем, как выросла их младшая киносестричка Пуговка - Екатерина Старшова. Они прекрасно помнят, как девочка садилась за уроки в перерывах между дублями. То, что сейчас происходит с Катей,  ее уровень образования, по мнению девушек, - это заслуга удивительной семьи Старшовой. 

Актрисы поделились забавными историями со съемок. Они также признались, что были настоящими сорванцами в отличие от Мирославы Карпович, которая умела рыдать по щелчку. 

Речь зашла и об Анастасии Сиваевой (Даша). У девушки все хорошо, она жива и здорова, но старается избегать медийного пространства и просто жить своей жизнью. 

Конечно, обе артистки отметили, что были бы готовы вернуться к съемкам в "Папиных дочках". Девушки даже сделали небольшой намек по этому поводу. Официальной информации о том, что сериал мог бы возобновиться, пока нигде нет. 

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