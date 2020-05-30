Я боюсь возвращаться к поездкам на общественном транспорте. Что делать?

Маски и социальная дистанция не дают полной гарантии защиты от вируса, поэтому страх может присутствовать всегда. Если вы испытываете тревогу по этому поводу, соблюдайте следующие правила:

Медленно входите в привычный ритм жизни

Если вы боитесь возвращаться к регулярным поездкам в общественном транспорте и ежедневно сталкиваться с большим количеством людей, попробуйте войти в режим через несколько этапов. Начните с редких поездок и старайтесь избегать общественного транспорта в час пик. По возможности соблюдайте дистанцию, носите одноразовые перчатки и маски и тщательно мойте руки после каждой поездки (даже если вы были в перчатках).

Дайте себе время, чтобы привыкнуть к новым реалиям

Возвращение к нормальной жизни станет для нас такой же сенсацией, как объявление локдауна. Многие испытали стресс при вступлении в фазу карантина, и, естественно, выход из нее тоже не будет спокойным. Чтобы свыкнуться с новыми условиями жизни, шумом и толпами людей вокруг, потребуется время.

Используйте отвлекающие факторы

Определите для себя те занятия, которые помогут выйти из состояния тревоги. Включите любимый расслабляющий плейлист или интересную аудиокнигу. Если вам необходимо что-то физически ощутимое, возьмите в поездку бумажную книгу, скетчбук или даже кубик Рубика - сосредоточившись на таких занятиях, вы сможете отогнать негативные мысли и забыть об окружающих. Попробуйте техники дыхания или короткие медитации - это поможет расслабиться и сохранить спокойствие.

Не садитесь в переполненный транспорт

Зайти в переполненный автобус раньше было ежедневным мини-челленджем. Но сейчас важно соблюдать социальную дистанцию - поэтому, если вы видите большое скопление народа, потратьте лишние 5-10 минут и дождитесь следующего трамвая или автобуса, чтобы ощущать себя в безопасности.

Если вы чувствуете приступ панической атаки, сделайте следующее:

​По возможности покиньте транспорт как можно быстрее, найдите скамейку или любое свободное сиденье. Медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте до тех пор, пока самочувствие не улучшится. Попробуйте метод 54321 - он поможет избавиться от чувства страха и прийти в себя. Суть метода заключается в том, что он переводит фокус с тревожных мыслей на то, что окружает вас в данный момент. Чтобы эффект был заметен, действия необходимо выполнять быстро.

Посмотрите вокруг и определите для себя 5 вещей, которые находятся в зоне вашей видимости. Определите четыре звука, которые вы слышите в данный момент.

Почувствуйте наощупь три вещи - это может быть кольцо на пальце или скамейка.

Постарайтесь уловить два запаха.

Попробуйте почувствовать вкус чего-либо - это может быть блеск на губах или даже ваш язык.