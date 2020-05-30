Т/ц Akropole встретил десятимиллионного посетителя

Светлана сказала, что подарочная карта пригодится ей для того, чтобы сделать покупки для всей семьи, особенно для детей.

"Несмотря на то, что в марте и апреле, в самую активную пору ограничений, вызванных чрезвычайной ситуацией, мы наблюдали уменьшение количества посетителей, в мае поток посетителей торгово-развлекательного центра постепенно увеличился. В этом году мы продолжим развиваться как в плане роста количества посетителей, так и в плане увеличения оборота", - рассказывала Зане Кактиня, руководительница торгово-развлекательного центра Akropole.

Представители компании сообщают, что по мере продолжения чрезвычайной ситуации, которая в Латвии действует до 9 июня, торгово-развлекательный центр Akropole предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасного и удобного шопинга.

С увеличением количества клиентов торгово-развлекательного центра администрация Akropole с помощью онлайн-систем внимательно следит за количеством посетителей, одновременно находящихся в торговом центре.

Если в торгово-развлекательном центре посетителей больше, чем необходимо, то для обеспечения безопасной дистанции вход в Akropolе регулируется.

Возле каждого входа установлены емкости с дезинфицирующими средствами для рук, которые регулярно пополняются, ежедневно раз в час помимо стандартной уборки проводится усиленная чистка поверхностей соприкосновения дезинфицирующими средствами.

Также в информационном центре Akropole и на стойке администрации бизнес-центра установлены защитные стекла, зоны отдыха торгово-развлекательного центра переоборудованы так, чтобы между сидениями была дистанция два метра, все работники тщательно следят за состоянием своего здоровья и их призывают пользоваться всеми необходимыми защитными средствами.