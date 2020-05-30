В Литве - две новые смерти пациентов с Covid-19, в России всего почти 400 тысяч заболевших

Литва

В минувшие сутки в Литве подтверждено восемь новых случаев коронавируса, сообщается еще о двух случаях смерти. По данным Национального центра общественного здравоохранения на 30 мая, количество подтвержденных случаев составляет 1670. Выздоровели 1229, а скончались в общей сложности 70 человек.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1034 теста на Covid-19, из которых шесть проб дали положительный результат.

По состоянию на утро 30 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 26 пациентов. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек. По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1622 человека.

Россия

За сутки в России зафиксировали еще 8952 случая заболевания Covid-19. Это чуть больше, чем днем ранее, когда прирост составил 8572 случая.

Общее число заболевших в стране к утру 30 мая достигло 396 575 человек. За сутки от инфекции умер 181 человек, всего с начала эпидемии - 4555 человек. Выздоровели за сутки 8212 заболевших, с начала эпидемии - 167 469.

Беларусь

В Беларуси за последние сутки - 894 новых пациентов с Covid-19, пять пациентов скончались.

По состоянию на 30 мая зарегистрировано 41 658 человек с положительным тестом на Covid-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229. На 30 мая в стране выздоровели и выписаны 17 964 пациентов с Covid-19.