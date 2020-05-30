Нужно ли в Латвии восстановить смертную казнь? Отвечают жители Латвии

Восстановление смертной казни в ходе опроса, который проводился в начале года, полностью поддержали 11% опрошенных, еще 20% скорее согласились, что ее нужно восстановить.

Против были 56% респондентов, в том числе 29% - абсолютно против восстановления смертной казни, а 27% - скорее против.

13% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.

Сообщается, что за последние три года в Латвии немного сократилось количество сторонников смертной казни. В ходе опросов в 2016 и 2017 годах за восстановление смертной казни высказались 35% опрошенных, против были 45%.