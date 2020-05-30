Сб, 30.05.2020
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Плявниеки: парень на скутере с наркотиками в кармане бросил вызов полиции и проиграл

ФОТО: Degpunktā

Недавно около восьми вечера во время патрулирования по рижскому микрорайону Плявниеки полицейские в потоке транспорта заметили мотороллер без включенного света и номерных знаков. 

Полицейские призывали его остановиться через громкоговоритель, однако водитель развернулся на пешеходный тротуар и начал убегать.

"После недолгого преследования представителям полиции все же удалось догнать водителя мотороллера и остановить его. Он уже спрыгнул с транспортного средства", - рассказал представитель Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш. 

ФОТО: Degpunktā 

После задержания молодой человек объяснил, что просто ехал по дороге на мотороллере, который ему дал друг. Также он утверждал, что не употреблял ничего несовместимого с управлением транспортным средством. Побег он начал, по его словам, потому, что у мотороллера нет номерных знаков и он принадлежит кому-то другому. 

На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции, а после внимательного обыска была обнаружена причина бегства - небольшой полиэтиленовый пакетик с запрещенными веществами. 

20-летний молодой человек был доставлен на экспертизу для того, чтобы проверить, не употреблял ли он сам наркотические вещества. 

Видео: Сюжет Degpunktā

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