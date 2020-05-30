Плявниеки: парень на скутере с наркотиками в кармане бросил вызов полиции и проиграл

Недавно около восьми вечера во время патрулирования по рижскому микрорайону Плявниеки полицейские в потоке транспорта заметили мотороллер без включенного света и номерных знаков.
Полицейские призывали его остановиться через громкоговоритель, однако водитель развернулся на пешеходный тротуар и начал убегать.
"После недолгого преследования представителям полиции все же удалось догнать водителя мотороллера и остановить его. Он уже спрыгнул с транспортного средства", - рассказал представитель Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш.
После задержания молодой человек объяснил, что просто ехал по дороге на мотороллере, который ему дал друг. Также он утверждал, что не употреблял ничего несовместимого с управлением транспортным средством. Побег он начал, по его словам, потому, что у мотороллера нет номерных знаков и он принадлежит кому-то другому.
На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции, а после внимательного обыска была обнаружена причина бегства - небольшой полиэтиленовый пакетик с запрещенными веществами.
20-летний молодой человек был доставлен на экспертизу для того, чтобы проверить, не употреблял ли он сам наркотические вещества.
Видео: Сюжет Degpunktā
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