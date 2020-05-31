Последняя возможность задекларироваться в Риге, чтобы принять участие в выборах

Участвовать в выборах могут совершеннолетние граждане Латвии и других стран Европейского союза, у которых на 31 мая зарегистрировано место жительства в Риге.

Также голосовать на выборах могут граждане, не задекларированные в Риге, но владеющие недвижимым имуществом в столице. Для этого с 30 июля по 15 августа им нужно зарегистрироваться для голосования, используя электронную услугу Управления по делам гражданства и миграции для смены участка или подав заявку в учреждении по декларированию места жительства лично.

Партии смогут подавать списки кандидатов для участия в выборах с 14 по 20 июля.

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в субботу, 29 августа, с 7:00 до 22:00. В период предварительного голосования участки будут открыты 26 августа с 17:00 до 20:00, 27 августа - с 9:00 до 12:00, 28 августа - с 10:00 до 16:00.