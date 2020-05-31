Вс, 31.05.2020
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Фото ⟩ Анна Седокова приобрела вторую квартиру

Анна Седокова

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Многие представители шоу-бизнеса жалуются на финансовые потери, но не популярная певица Анна Седокова. Звезда на днях совершила дорогостоящую покупку - приобрела вторую квартиру. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице. 

"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру", - написала она.

Теперь Анна занята тем, что ищет дизайнеров для своего нового жилья. Исполнительница четко знает, чего хочет.

"Стиль неоклассика. Темное дерево, немного золотишка, и много мягкого уюта", - отметила она. 

Если говорить про первую недвижимость Анны в Москве, то квартиру она приобрела в конце 2018 года. Недавно звезда рассказала, что выплатила ипотеку. Возможно, поэтому артистка решилась на новое приобретение. 

В последнее время Седокова направила все свои силы на свой бизнес и бренд LA Story. Кроме того, Анна выпустила книгу со своей автобиографией, где ответила на вопросы, которые интересовали многих. 

Возлюбленный певицы Янис Тимма сейчас находится в Латвии, где проводит время со своим ребенком Кристианом, от первого брака. 

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