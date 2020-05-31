Фото ⟩ Анна Седокова приобрела вторую квартиру

"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру", - написала она.

Теперь Анна занята тем, что ищет дизайнеров для своего нового жилья. Исполнительница четко знает, чего хочет.

"Стиль неоклассика. Темное дерево, немного золотишка, и много мягкого уюта", - отметила она.

Если говорить про первую недвижимость Анны в Москве, то квартиру она приобрела в конце 2018 года. Недавно звезда рассказала, что выплатила ипотеку. Возможно, поэтому артистка решилась на новое приобретение.

В последнее время Седокова направила все свои силы на свой бизнес и бренд LA Story. Кроме того, Анна выпустила книгу со своей автобиографией, где ответила на вопросы, которые интересовали многих.

Возлюбленный певицы Янис Тимма сейчас находится в Латвии, где проводит время со своим ребенком Кристианом, от первого брака.