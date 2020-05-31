За сутки от коронавируса в Эстонии умер один человек, добавилось четыре новых больных

Согласно Регистру народноселения, во всех четырех случаях это были люди, проживающие в Харьюмаа, трое из них живут в Таллинне.

По состоянию на утро 31 мая 25 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, пациентов с контролируемым дыханием нет. В течение дня новых больничных случаев не было.

83-летняя женщина, зараженная коронавирусом, умерла в больнице в Пярну. В общей сложности коронавирус унес в Эстонии жизни 68 человек.

На сегодняшний день 334 человека были отправлены из больницы домой, 346 случаев закрыты. Выздоровело 1624 человека.

В Эстонии было проведено более 83 тысяч первичных тестов, из которых 1869 или 2,2 процента, были положительными на вирус SARS-CoV-2.