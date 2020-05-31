Вс, 31.05.2020
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Скончался легендарный американский спринтер

Бобби Морроу (первый слева)

ФОТО: AP/Scanpix

Трёхкратный олимпийский чемпион в спринте американец Бобби Джо Морроу скончался в возрасте 84 лет, сообщили в Facebook представители средней школы Санбенито.

В 1956 году Морроу на Олимпиаде в Мельбурне одержал победу на дистанциях в 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров.

Ранее средняя школа Санбенито уже чествовала своего героя, назвав его именем футбольный стадион. В субботу школа в Facebook выразила соболезнования, отметив, что наследие Морроу в техасском городе "будет вечным".

В 1956 году Морроу был назван спортсменом года по версии Sports Illustrated, он обошёл звезду бейсбола Микки Мантла и боксёра Флойда Петерсона.

Морроу завершил карьеру в лёгкой атлетике в 1958 году. Ненадолго на беговую дорожку он вернулся в 1960 году, однако не сумел квалифицироваться на Олимпиаду в Риме.

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