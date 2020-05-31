Скончался легендарный американский спринтер

Трёхкратный олимпийский чемпион в спринте американец Бобби Джо Морроу скончался в возрасте 84 лет, сообщили в Facebook представители средней школы Санбенито.
В 1956 году Морроу на Олимпиаде в Мельбурне одержал победу на дистанциях в 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров.
Ранее средняя школа Санбенито уже чествовала своего героя, назвав его именем футбольный стадион. В субботу школа в Facebook выразила соболезнования, отметив, что наследие Морроу в техасском городе "будет вечным".
В 1956 году Морроу был назван спортсменом года по версии Sports Illustrated, он обошёл звезду бейсбола Микки Мантла и боксёра Флойда Петерсона.
Морроу завершил карьеру в лёгкой атлетике в 1958 году. Ненадолго на беговую дорожку он вернулся в 1960 году, однако не сумел квалифицироваться на Олимпиаду в Риме.
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