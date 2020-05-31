Скончался легендарный американский спринтер

В 1956 году Морроу на Олимпиаде в Мельбурне одержал победу на дистанциях в 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров.

Ранее средняя школа Санбенито уже чествовала своего героя, назвав его именем футбольный стадион. В субботу школа в Facebook выразила соболезнования, отметив, что наследие Морроу в техасском городе "будет вечным".

В 1956 году Морроу был назван спортсменом года по версии Sports Illustrated, он обошёл звезду бейсбола Микки Мантла и боксёра Флойда Петерсона.

Морроу завершил карьеру в лёгкой атлетике в 1958 году. Ненадолго на беговую дорожку он вернулся в 1960 году, однако не сумел квалифицироваться на Олимпиаду в Риме.