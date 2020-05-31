Вс, 31.05.2020
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  • "Вызовите пожарных": Настя Каменских сразила пользователей Сети глубоким декольте

Фото ⟩ "Вызовите пожарных": Настя Каменских сразила пользователей Сети глубоким декольте

Настя Каменских

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux/

Популярная исполнительница Настя Каменских сразила фолловеров новым жарким снимком. Фотографию звезда разместила на своей Instagram-странице. 

Публикацию Настя подписала на испанском языке: "Y acuérdate de sonreír" (прим. редактора: в переводе - "И не забывай улыбаться"). 

На фотографии звезда широко улыбается, а в центре композиции грудь певицы, которая подчеркнута глубоким декольте. 

Подписчики звезды оставили под снимком многочисленные комментарии и подчеркнули, что снимок Каменских невероятно горяч. 

"Да-да все смотрят в глаза", "Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост - огонь", "Какие красивые глаза", "Роскошная женщина", - писали подписчики. 

Стоит сказать, что Настя любит баловать поклонников пикантными снимками. В комментариях фолловеры то и дела отмечают ее супруга Алексея Потапенко (Потап) и спрашивают, что же он думает на этот счет.

Кстати, пара недавно отметила годовщину. Артисты сделали трогательное совместное фото. Мужчина опубликовал снимок из их свадебного архива и отметил, что любит жену и поблагодарил ее. 

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