Фото ⟩ "Вызовите пожарных": Настя Каменских сразила пользователей Сети глубоким декольте

Публикацию Настя подписала на испанском языке: "Y acuérdate de sonreír" (прим. редактора: в переводе - "И не забывай улыбаться").

На фотографии звезда широко улыбается, а в центре композиции грудь певицы, которая подчеркнута глубоким декольте.

Подписчики звезды оставили под снимком многочисленные комментарии и подчеркнули, что снимок Каменских невероятно горяч.

"Да-да все смотрят в глаза", "Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост - огонь", "Какие красивые глаза", "Роскошная женщина", - писали подписчики.

Стоит сказать, что Настя любит баловать поклонников пикантными снимками. В комментариях фолловеры то и дела отмечают ее супруга Алексея Потапенко (Потап) и спрашивают, что же он думает на этот счет.

Кстати, пара недавно отметила годовщину. Артисты сделали трогательное совместное фото. Мужчина опубликовал снимок из их свадебного архива и отметил, что любит жену и поблагодарил ее.