С понедельника в Латвии возобновится ряд очных процессов в сфере образования

При условии соблюдения мер предосторожности могут проводиться экзамены в школах и вузах, вступительные тесты, организовываться детские и молодежные лагеря, проводиться обучение взрослых, занятия по интересам, мероприятия неформального образования, спортивные мероприятия и др.

Их проведение разрешил Кабинет министров, внеся поправки в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения от 12 марта.

Министерство подчеркивает, что общие условия проведения мероприятий и посещения публичных мест остаются в силе до 9 июня - можно собираться группами до 25 человек, придерживаясь двухметровой дистанции и строгой гигиены.

Продолжительность мероприятий в помещениях не должна превышать трех часов.

"Во всех сферах деятельности общества нужно постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, и решающим будет фактор индивидуальной ответственности", - подчеркнули в Министерстве образования и науки.