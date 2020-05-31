Государство доплатит за пассажирские перевозки 447 миллионов евро. Названы компании-победители

В объявленном Автотранспортной дирекцией (ATD) конкурсе Латвия разделена на 16 частей, и в каждой из них эта разница составляет от 17 до 41 миллиона евро. Это объем услуги, на которую сейчас в ходе конкурса ищутся исполнители.

Председатель правления ATD Кристиан Годиньш указывает, что "мы очень придерживаемся варианта, что доходы достигнут 50%, и часть государства будет не более 50".

В этот раз главная разработка закупки была связана с требованиям, чтобы у пассажиров по всей Латвии был одинаково удобный и приятный общественный транспорт, доступные инвалидам автобусы, и чтобы использовалось и определенное число дружественных природе транспортных средств, например, электроавтобусов. В оценке 60% образовывало техническое предложение, а 40% - цена.

Как отдельно, так и комбинируя между собой предложения, заявки подали 15 различных перевозчиков. Заказ получили семь предприятий. Еще в четырех частях объявлен новый конкурс.

Обещанная цена за один километр варьируется от 0,81 евро в регионе Резекне - Лудза, где победил Rēzeknes autobusu parks, до 1,17 евро, что предложила в Баусском регионе Nordeka.

Пока что в новом периоде крупнейший объем заказа получило предприятие Liepājas autobusu parks - им предстоит проезжать почти 12 миллионов километров в год.

По данными ATD, объем Liepājas autobusu parks в будущем году по сравнению с предыдущим вырастет примерно на треть ( с 7,84 млн км в год до 11,91 км в год).

Одним из акционеров предприятия является самоуправление - оно обладает 34% акций. В свою очередь более половины предприятия (59,82%) с помощью посредников принадлежат семье Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).

Второй крупнейший по объему заказ получило предприятие Nordeka, принадлежащее Юрису Савицкису. Объем Nordeka по сравнению с прошлым годом рухнул с 11,48 млн км до 7,78 км в год.

Третьим крупнейшим поставщиком услуг станет Sabiedriskais autobuss. С этим предприятием - вплоть до момента задержания по подозрению в коррупции весной прошлого года - был тесно связан политик Александр Брандавс, позднее в качестве владельца был указан его отец.

Александр Брандавс вопросов о предприятии слышать не хочет, заявляя лишь, что "никаких комментариев".

По сравнению с прошлым годом, Sabiedriskais autobuss свою часть перевозок практически удвоил (с 4,15 млн км до 7,35 млн км).

Sabiedriskais autobuss принадлежит фирме B-Buss. Она является владельцем еще пяти компаний-перевозчиков, в том числе и Rīgas Mikroautobusu satiksme.

До марта этого года в качестве истинного получателя прибыли B-Bus, а значит и Sabiedriskais autobuss, был указан Леон Брандавс. После этого в данной роли появился многолетний руководитель предприятий Брандавса Виталий Комар. А уже на следующий день после завершения конкурса был зарегистрирован залог в 40 миллионов. И доли капитала B-Bus были заложены в пользу Марка Д'эйгена. Лицо с таким именем в начале года действовало от имени тогда еще находящегося под влиянием Брандавса предприятия (B-International), во время продажи его акций.

Вопрос, не находится ли предприятие под контролем других лиц или в руках предыдущих владельцев? Виталий Комаров это отрицает.

За исключением региона Кулдига - Салдус, все три получивших крупнейшие заказы участника конкурса подали заявки каждый на свою часть маршрута или же объединили предложения, таким образом не конкурируя между собой. Совет по конкуренции достаточного обоснования для расследования не усмотрел.

На самой объемной части маршрута - в Рижском регионе - все три предприятия подали общее предложение.

Автотранспортная дирекция обещает, что все имеющиеся в распоряжении предприятий ресурсы будут проверены как в начале договора, так и во время его выполнения. В случае чего, договор можно разорвать.