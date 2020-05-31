Видео ⟩ Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) спустя 19 часов после старта. Прямая трансляция велась на Youtube-канале SpaceX.
Welcome aboard the @SpaceX Crew Dragon spacecraft!— NASA (@NASA) May 31, 2020
In this video from space, @AstroBehnken and @Astro_Doug reveal the name of their capsule: Endeavour. Take a look inside as the crew continues their journey to the @Space_Station: https://t.co/K9S5mejONx pic.twitter.com/mvH8UhE5FW
Crew Dragon приблизился к МКС около 15 часов 20 минут по латвийскому времени и начал выполнять необходимые для стыковки маневры. Кроме двух астронавтов, корабль доставил на станцию небольшое количество припасов.
Tune in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on Crew Dragon and for live views of Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/P5nxAyAJFn— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
The @SpaceX #CrewDragon has fired its engines and begun its approach to the station. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/eYkkp47Sdk— Intl. Space Station (@Space_Station) May 31, 2020
Напомним, 30 мая SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Запуск произошел в 22:22 по латвийскому времени.
Первая попытка должна была быть предпринята в среду, 27 мая, но полет отложили из-за неблагоприятной погоды.
Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.
И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы
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