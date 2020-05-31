Вс, 31.05.2020
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Видео ⟩ Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС

ФОТО: AFP/SCANPIX

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) спустя 19 часов после старта. Прямая трансляция велась на Youtube-канале SpaceX.

Crew Dragon приблизился к МКС около 15 часов 20 минут по латвийскому времени и начал выполнять необходимые для стыковки маневры. Кроме двух астронавтов, корабль доставил на станцию небольшое количество припасов. 

Напомним, 30 мая SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Запуск произошел в 22:22 по латвийскому времени.

Первая попытка должна была быть предпринята в среду, 27 мая, но полет отложили из-за неблагоприятной погоды.

Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.

И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы

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