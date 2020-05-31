Новое решение суда: бывшему правлению Pasažieru vilciens нужно вернуть почти 1,5 миллион евро

Передача De facto Латвийского телевидения выяснила, что установленная апелляционной инстанцией компенсация в двадцать раз превышает сумму штрафа в 70 950, к которому в ходе уголовного дела ранее приговорили бывших членов правления компании. Решение еще можно оспорить в Верховном суде.

Договор о поставке 34 электропоездов и семи дизельных поездов с испанской компанией Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles подписан - так восемь лет назад сообщило предприятие Pasažieru vilciens.

Первые новые поезда должны были начать курсировать в Латвии уже в первой половине 2014 года, и 30 лет CAF должен был обеспечивать их содержание и обслуживание.

Однако реальность оказалась не столь радужной. Вскоре после подписания договора в Испании председателю правления PV Нилу Фрейвалдсу пришлось публично оправдываться, чтобы рассеять тревогу Минфина. В частности, что Латвия якобы могла потерять софинансирование фондов ЕС, есди бы договор был изменен так сильно, что потребовалось бы проведение нового конкурса.

Спустя неделю Фрейвалдс с должности ушел, обосновав это тяжелым психологическим фоном вокруг закупки, вскоре за ним последовали и остальные члены правления PV.

Осенью новый совет предприятия сообщил CAF, что договор не имеет силы. В свою очередь весной 2013 года прокуратура начала уголовный процесс. По делу обвинялись четыре члена правления Pasažieru vilciens - Нил Фрейвалдс, Марис Йиргенс, Эдмунд Канцевичс и Янис Петерсонс.

Прокуратура считает, что, заключив сделку высокого риска, государству в связи с нереализованным проектом был нанесен ущерб в размере 1 484 945,95 евро. Эти потери были констатированы во время аудита PV в октябре 2012 года, и они образуют расходы на 27 заключенных в рамках проекта по интересам договоров, расходы на 41 командировку в рамках проекта по интересам, расходы на 29 случаев переработки и так далее.

Дело дошло до суда через пять лет. Суд первой инстанции признал всех обвиняемых виновными в злоупотреблении служебными полномочиями, однако выплачивать потери не обязал. Прокурор Майрис Мацкевич решение для этого раздела оспорил. 12 мая этого года Рижский окружной суд решил требуемую сумму компенсации взыскать с обвиняемых.

Как выяснила De facto, все обвиняемые уже подали кассационные жалобы.