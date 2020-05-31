В воскресенье в Латвии начались еще несколько лесных пожаров

В 12:14 был получен вызов в волость Нитаурес Аматского края, где горит лес на площади более двух гектаров. На месте происшествия работает Поджарно-спасательная служба (VUGD) и работники Государственной службы леса.

В 13:27 пожарные получили вызов на пожар в Ригу недалеко от Баложи, где горит лес в труднодоступном для подъезда месте. Площадь возгорания выясняется. На месте происшествия работают 32 пожарных, восемь автоцистерн и два квадроцикла.

Кроме того, в данный момент пожарные тушат подлесок в Риге рядом с Яунциема гатве и в Алдери Адажского края.

Продолжается и тушение пожара на торфяном болоте в волости Ренду Кулдигского края.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и VUGD ранее распространили предупреждение о том, что в центральных регионах Латвии на территории Земгале и Видземе по крайней мере до 4 июня сохранится высокая пожароопасность в лесах. Людей просят соблюдать осторожность в лесах и вблизи зарослей кустарников, не зажигать костры и не бросать на землю окурки. В случае возгорания следует немедленно вызвать пожарных.