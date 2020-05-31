Сейм случайно освободил от подачи деклараций часть чиновников

Вскоре Сейм должен будет принять решение об изменениях в законе, которые позволят членам советов государственных предприятий избегать раскрытия своих доходов, сбережений и родственников в декларациях должностных лиц, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Это необходимо, так как светлейшие бизнес-умы не хотят помогать государству, если им нужно раскрывать свои действия. Декларации им нужно будет подавать, однако общество с ними ознакомиться не сможет.
Однако полтора года назад 12-й Сейм в срочном порядке на одном из последних заседаний уже полностью освободил от обязанности предоставлять декларации часть чиновников.
Декларации должностных лиц - один из инструментов, позволяющих обществу убедиться, что государственные работники честно работают в государственных, а не в личных интересах. Декларации должны подавать около 70 тысяч человек. Депутаты, полицейские, чиновники, руководители учреждений и госпредприятий. А также должностные лица негосударственных организаций, так как они делят государственные деньги и от имени государства принимают другие решения. Ни у Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), ни у Службы госдоходов нет ресурсов, чтобы проверить всех.
Службы полагаются на соучастие обществе в контроле, так как соседям, конкурентам и коллегам лучше видно, не живет ли чиновник не только на задекларированные средства, и не является ли он заказчиком и поставщиком услуг, или же не предоставляет ли он привилегии родственникам.
Уже долгое время Госканцелярия, Межведомственный координационный центр и компании по отбору персонала жалуются, что на конкурсах на должности руководителей госпредприятий нельзя уговорить стартовать профессионалов высокого уровня из частного бизнеса, так как они не хотят раскрывать свое имущественное состояние. Поэтому правительство разработало поправки к закону, позволяющие такое исключение.
В данный момент в Latvijas dzelzceļš, ТЕТ, на почте, в Latvenergo и других госпредприятиях всего работают 65 членов совета, однако их число выросло.
Политической крестной матерью изменений в законе случайно стала министр образования и науки Илга Шуплинска. Она продвигала идею, что вузам нужны советы, поэтому и требуются такие облегчения. Используя возможность, к ее поправкам добавили и членов правления госпредприятий.
Возражения против поправок есть и у KNAB. У контролеров конфликта интересов облегчения кажутся слишком большими. Полномочия советов вузов и акционерных обществ особенно широки по отношению к деньгам. Если будет известно только публичные должности и зарплаты этих людей, декларации потеряют свой смысл.
Спектр информации, который в дальнейшем не будет доступен для общества, очень обширен.
Не будут доступны ни совершенные сделки, превышающие 20 минимальных зарплат, ни активы, ни недвижимость, принадлежащая персоналу, ни полученные доходы в частном секторе, ведь именно в частном секторе раскрывается, есть ли какие-то конфликты интересов. Не будут видны и родственники, а также выданные займы, полученные кредиты, все долговые обязательства.
KNAB в целом тревожит тенденция, что в Сейме все чаще появляются инициативы смягчить режим деклараций.
Серьезные изменения со статусом должностных лиц и подачей деклараций начались в 2017 году, когда Служба госдоходов после интереса Nekā personīga начала активно проверять, все ли структуры подали списки должностных лиц, которым нужно декларировать доходы. Оказалось, что большая часть общественных организаций, которым были делегированы функции государства, закон длительное время игнорировали.
Должностными лицами стал совет Латвийской спортивной федерации, члены комиссии по спортивной сертификации специалистов и комиссии по сертификации инструкторов по стрельбе. После этого поворота федерации покинули четыре члена. В том числе Петерис Апинис и предприниматель Атис Сауснитис.
СГД начала острые дискуссии с Советом присяжных адвокатов, Обществом присяжных ревизоров, Союзом архитекторов и Латвийским обществом врачей, настаивая, что руководителям этих организаций нужно подавать декларации, так как они выполняют делегированную государством функцию в сертификации и контроле своей профессии. Противостояние было большим, дискуссии затянулось.
Совет присяжных адвокатов вместе с ассоциацией ревизоров, союзом архитекторов и общество врачей обратились в несколько комиссией Сейма, обратив внимание на то, что прием или интерпретация СГД, что члены правления профессиональных структур могут быть госчиновниками, идет в противоречие со смыслом занятия этой должности и профессиональной деятельностью.
Осенью 2018 года Латвии срочно нужно было создать антидопинговый комитет. Но была проблема - эксперты отказывались работать в нем, так как нужно было декларировать собственность. 12-й Сейм на одном из последних заседаний пошел против экспертов и в срочном порядке согласился исправить это, освободив будущих членов комиссии от обязанности. Поправки отнесли и на адвокатов, врачей, архитекторов и ревизоров.
Однако поправки к удивлению самих депутатов оказались шире, чем планировалось изначально. От подачи декларации были освобождены также правления и комиссии финансируемых государством спортивных федераций.
Поправки обрабатывал и направлял на голосование в Сейм комитет по делам госуправления и самоуправлений. Его руководитель Сергей Долгополов уже не помнит, как в конце концов закон изменили и что под этим задумывали.
"Нет, поправки не были запущены до конца. Я вам еще раз говорю, что все поправки, про которые вы меня сейчас спрашиваете, дошли до второго чтения", - заявил он Nekā personīga.
То, нужно ли советам спортивных федераций подавать декларации, оценивают Министерство образования и науки и Служба госдоходов. В министерстве говорят, что поправки 2018 году несомненно освобождают правления советов от этой обязанности. Службе госдоходов сказать по данному вопросу, в принципе, тоже нечего.
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