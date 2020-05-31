Сейм случайно освободил от подачи деклараций часть чиновников

Это необходимо, так как светлейшие бизнес-умы не хотят помогать государству, если им нужно раскрывать свои действия. Декларации им нужно будет подавать, однако общество с ними ознакомиться не сможет.

Однако полтора года назад 12-й Сейм в срочном порядке на одном из последних заседаний уже полностью освободил от обязанности предоставлять декларации часть чиновников.

Декларации должностных лиц - один из инструментов, позволяющих обществу убедиться, что государственные работники честно работают в государственных, а не в личных интересах. Декларации должны подавать около 70 тысяч человек. Депутаты, полицейские, чиновники, руководители учреждений и госпредприятий. А также должностные лица негосударственных организаций, так как они делят государственные деньги и от имени государства принимают другие решения. Ни у Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), ни у Службы госдоходов нет ресурсов, чтобы проверить всех.

Службы полагаются на соучастие обществе в контроле, так как соседям, конкурентам и коллегам лучше видно, не живет ли чиновник не только на задекларированные средства, и не является ли он заказчиком и поставщиком услуг, или же не предоставляет ли он привилегии родственникам.

Уже долгое время Госканцелярия, Межведомственный координационный центр и компании по отбору персонала жалуются, что на конкурсах на должности руководителей госпредприятий нельзя уговорить стартовать профессионалов высокого уровня из частного бизнеса, так как они не хотят раскрывать свое имущественное состояние. Поэтому правительство разработало поправки к закону, позволяющие такое исключение.

В данный момент в Latvijas dzelzceļš, ТЕТ, на почте, в Latvenergo и других госпредприятиях всего работают 65 членов совета, однако их число выросло.

Политической крестной матерью изменений в законе случайно стала министр образования и науки Илга Шуплинска. Она продвигала идею, что вузам нужны советы, поэтому и требуются такие облегчения. Используя возможность, к ее поправкам добавили и членов правления госпредприятий.

Возражения против поправок есть и у KNAB. У контролеров конфликта интересов облегчения кажутся слишком большими. Полномочия советов вузов и акционерных обществ особенно широки по отношению к деньгам. Если будет известно только публичные должности и зарплаты этих людей, декларации потеряют свой смысл.

Спектр информации, который в дальнейшем не будет доступен для общества, очень обширен.

Не будут доступны ни совершенные сделки, превышающие 20 минимальных зарплат, ни активы, ни недвижимость, принадлежащая персоналу, ни полученные доходы в частном секторе, ведь именно в частном секторе раскрывается, есть ли какие-то конфликты интересов. Не будут видны и родственники, а также выданные займы, полученные кредиты, все долговые обязательства.

KNAB в целом тревожит тенденция, что в Сейме все чаще появляются инициативы смягчить режим деклараций.