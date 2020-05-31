Вс, 31.05.2020
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В Латвии набирает обороты тестирование на антитела к Covid-19. Для чего?

Иллюстративное фото

ФОТО: NICOLAS ASFOURI / AFP

На точность тестов на антитела к Covid-19 во врем мире по-прежнему смотрят с большой осторожностью, так как результаты могут быть ошибочны. Однако в Латвии эти тесты делают даже частные лаборатории - E.Gulbja laboratorija, Centrala laboratorija, а также Справочная лаборатория Восточной больницы. Передача De facto Латвийского телевидения выяснила, можно ли полагаться на эти результаты и какие выводы из них можно сделать.

В E.Gulbja laboratorija рассказали, что предложенные несколькими поставщиками тесты проверены здесь на месте в ходе тестирования людей, у которых уже был подтвержден Covid-19. У тестов отдельных производителей точность была всего 20-30%.

В конце концов лаборатория выбрала тесты на антитела, точность которых составляет 96-97%.

Во время проверки заболевших людей выяснилось, что антитела начинают образовываться на 10 - 14 день болезни. Однако, как свидетельствуют примеры конкретных пациентов, не у всех одинаково. Отличается как скорость создания, так и количество антител. Однако вопрос дальнейших исследований - как долго они держатся.

Уже сейчас можно сказать, что результаты тестов на антитела меняют нынешнее представление о распространении Covid-19. Из более тысячи лиц с ранее неподтвержденным заболеванием, которые сдали в E.Gulbja laboratorija тесты ради интереса, антитела подтвердились всего в трех случаях. Более этого, эти люди вернулись из-за границы, один из них болел за границей, однако классический тест там сделан не был.

"Из тех, кто думал, что они болели раньше - в конце прошлого года, в начале этого - здесь в Латвии мы ни у кого антитела не обнаружили", - отметил врач и член правления E.Gulbja laboratorija Дидзис Гаварс.

Больший удельный вес показывают результаты Centrala laboratorija - там из 633 тестов 19 показали антитела. Однако Centrala laboratorija еще не провела углубленный анализ данных, поэтому неизвестно, сколько из этих 19 тех, кто о своем заболевании знал еще раньше.

Кроме того, не исключены и ложные положительные и ложные отрицательные результаты. Это причина, почему без консультации врача их не рекомендуют самим делать и читать. Это признают и в E.Gulbja laboratorija, где в отдельных случаях были вычислены возможно ложные результаты.

Проведение этих тестов - не только в интересах частных лабораторий. Когда в приюте "Синий крест" Covid-19 констатировали у 63 человек, Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) решил сделать тесты на антитела всем остальным 40 связанным с приютом, у которых классический тест присутствия вируса не обнаружил. Антитела нашли у половины из них. После этого протестировали сотрудников центра социального ухода "Гайльэзерс". Из 18 работников антитела были у двух. В планах - анализы на антитела в Цесисской клинике и пансионате Mārsnēni.

Эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков отмечает, что в случае вспышки людям с антителами не потребуется изоляция. Если они, к примеру, работники больниц или центров социальной опеки, то они могут продолжить работать.

Уже в ближайшее время на антитела Covid-19 можно будет проверять и доноров крови. По словам Юрия Перевощикова, если появится донор с высоким уровнем антител, его плазму с антителами, вероятно, можно будет использовать и для лечения более тяжелобольного пациента. Кроме того, проверка сданной крови стала бы случайным отбором, который позволил бы делать выводы об общих тенденциях.

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