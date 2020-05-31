В Италии в результате крушения самолета погибли два профессиональных пловца

22-летний Фабио Ломбини и 23-летняя Джоэл Розетти погибли, когда из самолёт разбился и взорвался вскоре после взлёта из летной школы Crazy Fly в Нетуно, что в 60 километрах на юг от Рима.

Судя по всему, за штурвалом самолёта сидела Розетти.

Ломбини принимал участие в трехдневном тренировочном лагере в Итальянском национальном плавательном комплексе в городе Остия.

Он был специалист в дистанции на 200 метров свободным стилем. В 2017 году он вышел в финал чемпионата Европы в 25-метровом бассейне в Копенгагене.

Розетти в Италии получила достижения в соревнованиях молодёжного уровня.