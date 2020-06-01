ФОТО ⟩ Погромы и комендантский час в городах США

Примерно в двадцати крупных городах США введен комендантский час, несколько штатов мобилизовали Национальную гвардию в связи с насильственными протестами и погромами после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Столкновения произошли в Чикаго и Нью-Йорке, в Филадельфии протестующие громили витрины, в Лос-Анджелесе подожгли полицейский автомобиль. Теперь в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и еще более десятка крупных городах в ночные часы запрещено находиться на улице.
Галерея: Погромы в США
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