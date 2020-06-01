ФОТО ⟩ Погромы и комендантский час в городах США

Столкновения произошли в Чикаго и Нью-Йорке, в Филадельфии протестующие громили витрины, в Лос-Анджелесе подожгли полицейский автомобиль. Теперь в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и еще более десятка крупных городах в ночные часы запрещено находиться на улице.