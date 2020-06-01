Ольга Бузова о пережитом двойном покушении: "У меня была разбита губа"

Первое покушение произошло, когда Ольга еще только начинала сольную карьеру. На нее напал незнакомец. Такое, что поклонники кидались на автомобиль бывало, но тут все было иначе.

"Мне было тогда страшно. Помню, как в начале сольной карьеры я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", - сказала оан журналистам программы "Ты не поверишь!".

Второй случай произошел в Хабаровске. Незнакомец пытался пройти в зал без билета, а потом стал выкрикивать, что у него есть оружие и сейчас он откроет стрельбу. Мужчина был схвачен и передан работникам правопорядка.

Галерея: Ольга Бузова в Риге

Сейчас у Ольги есть личная охрана. Как объяснили представители девушки, это настоящие профессионалы.

Напомним, 23 мая, стало известно, что мужчина взял в заложники не менее пяти человек в отделении "Альфа-банка" в Москве. Позже захватчик был задержан, а взрывное устройство оказалось муляжом. Одним из требований мужчины было привезти к нему Ольгу Бузову.