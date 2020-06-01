airBaltic возобновляет полеты в два города Германии

Рейсы в Гамбург будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Берлин - ежедневно, за исключением субботы.

Как сообщалось, 18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет рейсы во Франкфурт и Осло, а с 25 мая возобновила полеты в Хельсинки, Мюнхен и Амстердам.

С 8 июня возобновятся полеты в Вену, а с 9 июня - в Дюссельдорф.

Ранее RUS TVNET сообщал, что с целью сократить распространение Covid-19 в международном аэропорту "Рига" введены требования эпидемиологической безопасности. Они предусматривают, что все пассажиры старше семи лет должны надевать медицинскую маску. В терминалах могут находиться люди, у которых есть посадочный талон или подтверждение резервации и другие новые правила, с которыми можно ознакомиться здесь.