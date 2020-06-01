airBaltic возобновляет полеты в два города Германии

Авиакомпания airBaltic в понедельник, 1 июня, возобновляет полеты в Гамбург и Берлин, указано на сайте Минсообщения, которое выдало разрешение на полеты.
Рейсы в Гамбург будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Берлин - ежедневно, за исключением субботы.
Как сообщалось, 18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет рейсы во Франкфурт и Осло, а с 25 мая возобновила полеты в Хельсинки, Мюнхен и Амстердам.
С 8 июня возобновятся полеты в Вену, а с 9 июня - в Дюссельдорф.
Ранее RUS TVNET сообщал, что с целью сократить распространение Covid-19 в международном аэропорту "Рига" введены требования эпидемиологической безопасности. Они предусматривают, что все пассажиры старше семи лет должны надевать медицинскую маску. В терминалах могут находиться люди, у которых есть посадочный талон или подтверждение резервации и другие новые правила, с которыми можно ознакомиться здесь.
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