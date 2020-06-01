Пн, 1.06.2020
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  • У школьников начались летние каникулы. Вернутся ли дети за парты в сентябре - неизвестно

У школьников начались летние каникулы. Вернутся ли дети за парты в сентябре - неизвестно

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ФОТО: Zane Bitere / LETA

У латвийских школьников в понедельник, 1 июня, начинаются летние каникулы, которые продлятся до 1 сентября. Министр образования Илга Шуплинска указала, что на данный момент не известно, вернуться ли дети за школьные парты в сентябре. 

Учебный год еще не закончился у учащихся 9-х и 12-х классов, сообщает LETA. 

Несмотря на то, что в этом году экзамены в основной школе отменены, 9-е классы завершат учебный год 12 июня, и до этой даты учащиеся школ нацменьшинств по желанию могут сдать экзамен по латышскому языку.

У 12-х классов учебный год завершится 7 июля после экзаменов.

В случае, если ситуация с Covid-19 позволит восстановить очное обучение, в приоритете будут ученики 1-6 классов, сообщила в интервью Латвийскому радио министр образования Илга Шуплинска. 

По словам главы Минобразования, пока еще не обсуждается организация образовательного процесса в следующем учебном году.

Этот вопрос решат позже, с учетом эпидемиологической ситуации. 

"Лето посвящено тому, чтобы понять и улучшить образовательный процесс, если он будет проходить удаленно. Сейчас ясно, что если эпидемиологическая ситуация позволит проводить очное обучение, то оно будет организовано для младших классов, а для старших может сохраниться удаленный процесс", - сказала министр. 

По мнению Шуплински, ученикам основной и средней школы удаленное обучение не создает проблем. На вопрос, как удаленное обучение повлияло на качество, министр ответить не смогла: сейчас проходит опрос, результаты которого покажут успешность выбранной педагогами методики. 

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