У школьников начались летние каникулы. Вернутся ли дети за парты в сентябре - неизвестно

Учебный год еще не закончился у учащихся 9-х и 12-х классов, сообщает LETA.

Несмотря на то, что в этом году экзамены в основной школе отменены, 9-е классы завершат учебный год 12 июня, и до этой даты учащиеся школ нацменьшинств по желанию могут сдать экзамен по латышскому языку.

У 12-х классов учебный год завершится 7 июля после экзаменов.

В случае, если ситуация с Covid-19 позволит восстановить очное обучение, в приоритете будут ученики 1-6 классов, сообщила в интервью Латвийскому радио министр образования Илга Шуплинска.

По словам главы Минобразования, пока еще не обсуждается организация образовательного процесса в следующем учебном году.

Этот вопрос решат позже, с учетом эпидемиологической ситуации.

"Лето посвящено тому, чтобы понять и улучшить образовательный процесс, если он будет проходить удаленно. Сейчас ясно, что если эпидемиологическая ситуация позволит проводить очное обучение, то оно будет организовано для младших классов, а для старших может сохраниться удаленный процесс", - сказала министр.

По мнению Шуплински, ученикам основной и средней школы удаленное обучение не создает проблем. На вопрос, как удаленное обучение повлияло на качество, министр ответить не смогла: сейчас проходит опрос, результаты которого покажут успешность выбранной педагогами методики.